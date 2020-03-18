18 Март 2020 2020-03-18T16:03:17+03:00

В Тюмени автоинспекторам пришлось применить газ, чтобы усмирить нарушителя. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

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В Тюмени пассажир заступился за водителя, который в состоянии алкогольного опьянения разъезжал по городским улицам. Правда, сам он также был пьян.

18-летнего автомобилиста на ВАЗ2101 задержали сегодня, 18 марта, ночью на улице Червишевский тракт, 60. Оказалось, что молодой человек получил водительское удостоверение всего месяц назад.

– В машине вместе с нетрезвым водителем находился пьяный 19-летний пассажир. Он препятствовал составлению административных материалов в отношении своего товарища: толкнул инспектора ДПС в грудь, ударил одного полицейского головой в лицо, также бил локтем и ногами, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стражам порядка пришлось применять к буйному пассажиру физическую силу и специальные средства: газ и наручники. Горожанина доставили в отдел полиции, а затем в следственный комитет. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU