Погода на 19 марта в Тюмени: ждите снег с дождем

19 Март 2020 2020-03-19T05:03:35+03:00

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Сегодня, 19 марта, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Утром ожидается мелкий дождь со снегом. Ближе к середине дня он должен прекратиться, а вечером пойдет снова.

Температура воздуха ночью будет минус 1 градус, днем – плюс 4. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Иова Анзерского. В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.

ИСТОЧНИК KP.RU