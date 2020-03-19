Погода на 19 марта в Тюмени: ждите снег с дождем
Сегодня, 19 марта, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Утром ожидается мелкий дождь со снегом. Ближе к середине дня он должен прекратиться, а вечером пойдет снова.
Температура воздуха ночью будет минус 1 градус, днем – плюс 4. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 4 метра в секунду.
В этот день почитается память преподобного Иова Анзерского. В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.
ИСТОЧНИК KP.RU