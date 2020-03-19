2020-03-19T05:43:40+03:00
Общество

На улице Щербакова в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Щербакова в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Щербакова в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сегодня, 19 марта, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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