19 Март 2020 2020-03-19T06:23:21+03:00

Нововведение вступит в силу через три дня

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В Тюмени сразу четырем тюменским маршрутам добавят остановки. Нововведение вступит в силу с субботы, 21 марта.

В схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок №8 «улица Таллинская – деревня Матмасы», №29 «Городская поликлиника №8 – микрорайон Суходольский», №86 «завод Медоборудования – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)» включат промежуточные остановочные пункты «Подъезд к развязке ул. Монтажников» (в прямом и обратном направлении).

Также стало известно, что для маршрута №53 «Микрорайон Тюменский – ЖК Звездный городок» эту же остановку включат в сторону улицы 50 лет ВЛКСМ.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU