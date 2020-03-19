2020-03-19T06:23:21+03:00
Общество

Сразу четырем тюменским маршрутам добавят остановки

Нововведение вступит в силу через три дня
Вадим Бегун
Поделиться:
Сразу четырем тюменским маршрутам добавят остановки.Сразу четырем тюменским маршрутам добавят остановки.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени сразу четырем тюменским маршрутам добавят остановки. Нововведение вступит в силу с субботы, 21 марта.

В схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок №8 «улица Таллинская – деревня Матмасы», №29 «Городская поликлиника №8 – микрорайон Суходольский», №86 «завод Медоборудования – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)» включат промежуточные остановочные пункты «Подъезд к развязке ул. Монтажников» (в прямом и обратном направлении).

Также стало известно, что для маршрута №53 «Микрорайон Тюменский – ЖК Звездный городок» эту же остановку включат в сторону улицы 50 лет ВЛКСМ.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сразу четырем тюменским маршрутам добавят остановки
На улице Щербакова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 19 марта в Тюмени: ждите снег с дождем
В Тюменской области заработала горячая линия для людей, вернувшихся из зарубежья
В Тюмени автоинспекторам пришлось применить газ, чтобы усмирить нарушителя
Тюменские автоинспекторы попали за решетку после жалобы женщины-водителя
В тюменской инфекционной больнице рассказали, как лечат пациента с коронавирусом
Тюменцам рассказали, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа
Алексей Райдер объяснил, почему в Тюмени не закрыли детские сады
Водитель «Мерседеса» выплатит попавшей под колеса тюменской школьнице крупную сумму
Объем привлеченных средств ВТБ на Ямале вырос на треть
В департаменте образования призвали тюменцев не верить фейкам: видео
Тюменский драмтеатр отменил все спектакли. Горожане сдают билеты
Тюменцам рассказали, кто сможет вернуть всю стоимость купленной путевки за рубеж
Тюменцам собирались продать восемь тонн просроченной рыбы
Геннадий Чеботарев поддержал президента в вопросе дня голосования
«Светло, много места»: семья с восемью детьми из Армизона поселилась в новом доме
Тюменским пенсионерам дали рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции
Тюменцам сообщили, правда ли, что врачи ходят по квартирам в спецкостюмах
Судебные приставы заставили тюменского торговца овощами чистить улицу