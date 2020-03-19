19 Март 2020 2020-03-19T07:44:48+03:00

Знакомый украл у тюменца телефон, когда он вышел в другую комнату. Фото: Ольга Крыльцова

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В заводоуковскую полицию поступило сообщение от 42-летнего местного жителя. Мужчина заявил, что неизвестный похитил его сотовый телефон за 13 800 рублей.

Стражи порядка выяснили, что ранее в гостях у потерпевшего побывал знакомый, после ухода которого и обнаружилась пропажа. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

– Фигурант признался в содеянном и рассказал, что похитить чужое имущество решил спонтанно. Увидев на диване телефон, он дождался пока знакомый выйдет из комнаты, убрал мобильный в карман куртки и, сославшись на срочное дело, ушел, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцу. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU