2020-03-19T08:54:49+03:00
Общество

Автоинспекторы устроили масштабную проверку тюменскому общественному транспорту

Специалисты проверят работоспособность тахографов и не только
Вадим Бегун
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Автоинспекторы устроили масштабную проверку тюменскому общественному транспорту.Автоинспекторы устроили масштабную проверку тюменскому общественному транспорту.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени ГИБДД проводит проверки общественного транспорта и его водителей. Автоинспекторы проверяют законность осуществления перевозок, а также наличие соответствующих документов на управление.

Кроме того, гаишники смотрят на соответствие технического состояния автобусов требованиям безопасности дорожного движения. Особое внимание будет уделено проверкам исправности рулевого управления, тормозной системы, состояния колес и шин.

– Автоинспекторы проверят наличие и работоспособность тахографов в автобусах, соблюдение водителями режима труда и отдыха. При выявлении нарушений технического состояния, при которых запрещается эксплуатация автобусов, они будут задержаны в установленном порядке, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что вместе с сотрудниками ГИБДД в проверках принимают участие представители государственного автодорожного надзора. Мероприятие «Автобус» продлится до 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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