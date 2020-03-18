2020-03-18T15:56:00+03:00
Происшествия

Тюменские автоинспекторы попали за решетку после жалобы женщины-водителя

Дама заявила о вымогательстве взятки в полицию
Вадим Бегун
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Тюменские автоинспекторы попали за решетку после жалобы женщины-водителя.Тюменские автоинспекторы попали за решетку после жалобы женщины-водителя.Фото: Ольга Крыльцова
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В Нижнетавдинском районном суде сегодня, 18 марта, было удовлетворено ходатайство следователей об избрании меры пресечения двум инспекторам ДПС. Мужчин, обвиняемых в вымогательстве крупной взятки, заключили под стражу.

По информации суда, утром 19 декабря прошлого года на автодороге Тюмень – Нижняя Тавда инспекторы дорожно-патрульной службы остановили пьяную автолюбительницу. За несоставление протокола об административном правонарушении они потребовали у женщины 30 тысяч рублей.

К их несчастью, дама оказалась с характером: она сообщила о вымогательстве в полицию. Обвиняемые обжаловали постановление Нижнетавдинского районного суда в Тюменском областном суде, но апелляционная инстанция оставила его без изменения, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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