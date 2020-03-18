В тюменской инфекционной больнице рассказали, как лечат пациента с коронавирусом
Главный врач областной инфекционной клинической больницы Ольга Сиюткина рассказала, как в медучреждении лечат заразившегося коронавирусом горожанина. Она утверждает, что медики знают, что нужно делать, ведь это не первый пациент с таким диагнозом (первой была студентка из Китая Лес Ли).
– Применяется необходимая и симптоматическая терапия, проводятся соответствующие соматическому статусу пациента обследования. Все медики при взаимодействии с пациентом и другими лицами, которые были с ним в контакте, используют специальные защитные костюмы, – сообщила Ольга Сиюткина.
Глав врач «инфекционки» подчеркнула, что специалисты знают, как работать с такими пациентами. По ее словам, врачи сталкиваются с инфекционными больными каждый день, и все алгоритмы уже отработаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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