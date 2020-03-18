2020-03-18T14:50:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам рассказали, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа

Информация предоставлена на основе данных Всемирной организации здравоохранения
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа.Тюменцам рассказали, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа.Фото: Вадим Бегун
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В ВОЗ отмечают, что симптомы при заболевании гриппом, ОРВИ и коронавирусом схожи настолько, что определить вирус можно только в лаборатории. Но есть общие симптомы, характерные для этих заболеваний.

Общие для всех инфекций симптомы – это повышение температуры тела, заложенность носа, сухость во рту, головная боль, а также сдавливающие боли в груди и сухой кашель. В более тяжелом проявлении начинается кашель с отхождением мокроты, одышка и даже интоксикация.

Фото - Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Фото - Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Что касается различий, то главное – это то, с какой скоростью распространяются вирусы. Так, грипп может распространиться быстрее: инкубационный период между последовательными заражениями у него короче. Кашель при коронавирусе преимущественно сухой.

Фото - Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Фото - Министерство здравоохранения Российской Федерации.

– Грипп в целом переносится тяжелее и дает больший процент осложнений. Если же болеет беременная женщина, он опасен для плода, и это еще одно отличие гриппа от коронавируса, – сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова.

Фото - Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Фото - Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Медики утверждают, что отличить новый коронавирус от гриппа клинически довольно сложно. Кроме того, следует помнить, что по статистике около 80% случаев заражения коронавирусом протекают в легкой или бессимптомной форме, 15% случаев являются тяжелыми и лишь 5% – критическими.

Фото - Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Фото - Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Дополнительную информацию и инфографику вы можете посмотреть на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации и сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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