2020-03-18T14:01:45+03:00
Общество

Алексей Райдер объяснил, почему в Тюмени не закрыли детские сады

Это более «режимный» объект, нежели школа
Есен Абилькенов
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В Тюменской области для детских садов введен режим свободного посещенияВ Тюменской области для детских садов введен режим свободного посещенияФото: Есен Абилькенов
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Директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер пояснил ситуацию с работой дошкольных образовательных учреждений в период действия режима повышенной готовности, который введен в регионе с сегодняшнего дня в связи с угрозой коронавируса. Детские сады продолжают работу в режиме свободного посещения, что вызвало много вопросов у жителей региона.

– Отказ от закрытия детских садов на карантин связано с рядом причин. Перевод детей дошкольного возраста на домашний режим не позволяет родителям претендовать на оплату больничного. При этом у многих родителей попросту нет возможности оставить ребенка на чье-либо попечение. Точно так же и во время актировок из-за низких температур, когда отменяются уроки у школьников, детские сады, как правило, продолжают работать, предоставляя родителям возможность заниматься трудовой деятельностью, – сказал Алексей Райдер.

В то же время рекомендованный с сегодняшнего дня режим свободного посещения подразумевает, что, если есть возможность оставить ребенка с бабушками, дедушками или другими родственниками, лучше ей воспользоваться, добавил глава департамента образования. Либо, если родители переживают по поводу безопасности пребывания ребенка в детском саду, можно взять отпуск без содержания и остаться дома.

– Но стоит заметить, что детские сады – это более «режимное» учреждение по сравнению со школами. Там есть медики, совершенно на другом уровне организовано соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Однако, повторюсь, в данном случае окончательное решение остается за родителем, – добавил Райдер.

О ситуации в тюменских школах рассказывает директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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