2020-03-18T13:53:48+03:00
Происшествия

Водитель «Мерседеса» выплатит попавшей под колеса тюменской школьнице крупную сумму

Девочке был нанесен средний ущерб здоровью
Вадим Бегун
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Водитель «Мерседеса» выплатит попавшей под колеса тюменской школьнице крупную сумму. Фото - pixabay.com.Водитель «Мерседеса» выплатит попавшей под колеса тюменской школьнице крупную сумму. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени водитель автомобиля «Мерседес Бенц» выплатит пострадавшей школьнице 280 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Такое решение накануне, 17 марта, вынес Калининский районный суд.

Утром 8 октября 2019 года 48-летний горожанин на иномарке на улице Шевченко сбил 12-летнюю школьницу. Потерпевшую увезли в больницу. Там врачи оценили ущерб, причиненный здоровью девочки, как средней тяжести.

– Водителя признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 20 тысяч рублей. В декабре мать пострадавшей обратилась за помощью взыскать моральный вред. Мы обратились с соответствующим иском в суд, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд, рассмотрев дело, взыскал с виновника аварии в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 280 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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