2020-03-18T13:50:30+03:00
Общество

В департаменте образования призвали тюменцев не верить фейкам: видео

Детей в школах отлавливать не будут
Есен Абилькенов
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Фото: Оперативный штаб Тюменской областиФото: Оперативный штаб Тюменской области
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Директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер прокомментировал слухи о введении наказания для учителей и родителей за нахождение детей в школе во время действия в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса. Ранее в социальных сетях и на других ресурсах появились сообщения о том, что за посещение детьми учебных заведений в период введения дистанционного обучения администрации школ ждут санкции, также привлечь к ответственности могут и родителей.

– Как и все жители города, я вчера получил подтверждение, что все это фейковые новости. Идет абсолютно излишнее нагнетание паники. По линии нашего ведомства не стоит задачи контроля и тотального учета местонахождения детей. Прежде всего потому, что мы не можем физически обеспечить такой контроль. Но вместе с тем мы понимаем, что в этот период у многих детей может возникнуть определенная эйфория от неожиданно свалившейся мнимой свободы. Поэтому постараемся выстроить режим отправки и контроля выполнения домашних заданий в течение дня таким образом, чтобы у родителей было понимание, что ребенок в интервале с 10 до 15 часов занят уроками, – сообщил Райдер.

При этом учителя будут проверять выполнение домашних работ в определенное время, чтобы дети не откладывали их на поздний вечер или на следующее утро.

– Мы понимаем, что каждый родитель переживает по поводу того, чтобы максимально организовать неожиданно образовавшийся у детей досуг. Но ни один учитель не может полностью проконтролировать этот момент в дистанционном режиме. Поэтому здесь школе и родителям необходимо действовать сообща. Родители также должны позаботиться о том, чтобы всегда знать, где находятся их дети, чем они заняты, – призвал Алексей Райдер.

Напомним, решением оперативного штаба с 18 марта по 10 апреля в Тюменской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Также запрещены массовые мероприятия, приостановлена работа учреждений культуры, спорта и других сфер. Принят ряд других мер по противодействию распространения инфекции.

О ситуации в тюменских школах рассказывает директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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