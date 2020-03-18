2020-03-18T13:12:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменский драмтеатр отменил все спектакли. Горожане сдают билеты

Учреждение культуры заработает с 11 апреля
Вадим Бегун
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Тюменский драмтеатр отменил все спектакли.Тюменский драмтеатр отменил все спектакли.Фото: Вадим Бегун
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Тюменский большой драматический театр ушел на карантин. Как минимум до 10 апреля отменены все спектакли.

– Если вы в интернете покупали билеты на спектакли, которые должны были пройти с 18 марта по 10 апреля, то деньги автоматически вернутся вам на карту в течение 30 дней. Если покупка была осуществлена в кассе, то можете до 31 мая сдать билеты в кассе и получить деньги обратно, – рассказали в пресс-службе ТДБТ.

Там заявили, что специально увеличили сроки возврата билетов в кассе, чтобы горожане могли дождаться окончания карантина. Также стало известно, что драмтеатр совсем скоро запустит специальный онлайн-проект под кодовым названием «Антивирус ТБДТ».

Задать дополнительные вопросы можно по телефону горячей линии драмтеатра +7-3452-409-823. Касса работает ежедневно с 10.00 до 20.00, без выходных и перерывов на обед.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что дома культуры Тюмени уходят на карантин до 10 апреля. Мера вступает в силу с сегодняшнего дня, 18 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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