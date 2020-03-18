Геннадий Чеботарев поддержал президента в вопросе дня голосования 22 апреля
Накануне Владимир Путин обсудил с главой ЦИК Эллой Памфиловой дату всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Президент отметил, что проводить голосование будут только в том случае, если ситуация с пандемией коронавируса позволит проводить подобные мероприятия.
Элла Памфилова, в свою очередь, отметила, что система голосования в России – современная и динамичная, поэтому ЦИК готовы к любому развитию событий.
Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев прокомментировал слова президента.
- Я считаю, что президент прав. Потому что, вне зависимости от того, насколько важны поправки в Конституцию РФ, в первую очередь нужно побеспокоиться о самочувствии граждан, - сказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.
ИСТОЧНИК KP.RU