Геннадий Чеботарев поддержал президента в вопросе дня голосования 22 апреля

18 Март 2020 2020-03-18T12:39:57+03:00

Ранее Владимир Путин поговорил по этому поводу с Эллой Памфиловой

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Накануне Владимир Путин обсудил с главой ЦИК Эллой Памфиловой дату всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Президент отметил, что проводить голосование будут только в том случае, если ситуация с пандемией коронавируса позволит проводить подобные мероприятия.

Элла Памфилова, в свою очередь, отметила, что система голосования в России – современная и динамичная, поэтому ЦИК готовы к любому развитию событий.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев прокомментировал слова президента.

- Я считаю, что президент прав. Потому что, вне зависимости от того, насколько важны поправки в Конституцию РФ, в первую очередь нужно побеспокоиться о самочувствии граждан, - сказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

ИСТОЧНИК KP.RU