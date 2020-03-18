2020-03-18T12:34:20+03:00
Общество

Тюменцам собирались продать восемь тонн просроченной рыбы

Товар предназначался для местных магазинов
Вадим Бегун
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Тюменцам собирались продать восемь тонн просроченной рыбы.Тюменцам собирались продать восемь тонн просроченной рыбы.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени нашли восемь тонн просроченной рыбной и мясной продукции. Весь товар предназначался для поставки в магазины города.

Как стало известно, индивидуальный предприниматель Абайдулин Э.Б. вносил сведения в электронный журнал ФГИС «Меркурий» о наличии мороженого минтая и лакедры, срок годности которой истек. Еще одна крупная партия просрочки – мороженой плотвы – выявили в «СП «Боровлянский рыбопитомник». Предприятие направляло продукцию в одну из торговых точек города Цимлянска Ростовской области.

– В части реализации мяса установлено, что уполномоченными лицами предприятий оформлены эВСД на просроченную охлажденную продукцию: говядину (1 700 килограммов), субпродукты (19,5) – ООО «Исток», мясо птицы (5,7) – Малышенское сельское потребительское общество, – отметили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, добавив, что в связи с допущенными нарушениями учетные записи всех уполномоченных лиц заблокированы на срок до 56 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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