2020-03-18T12:21:26+03:00
Общество

«Светло, много места»: семья с восемью детьми из Армизона поселилась в новом доме

Супруги Дащенко встречают весну в благоустроенном жилище
Вадим Бегун
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Семья с восемью детьми из Армизона поселилась в новом доме. Фото - ТРО партии "Единая Россия".Семья с восемью детьми из Армизона поселилась в новом доме. Фото - ТРО партии "Единая Россия".
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Супруги Дащенко – Евгений и Татьяна – получили ключи от нового просторного дома. Теперь в светлом жилище всегда будет смех – сюда заселятся восемь детей. Все это случилось благодаря проекту «Дом для молодой многодетной сельской семьи» партии «Единая Россия».

Евгений и Татьяна всегда мечтали иметь много детей, однако никогда не думали, что семья будет настолько большой: им пришлось взять на воспитание пятерых племянников главы семейства. Ранее они жили в стесненных условиях – на 44 квадратных метрах. Теперь же собственный светлый и вместительный дом отвечает всем потребностям ребят и взрослых.

– Мы только поощряем желание семей активно участвовать в строительстве будущего жилья и всегда прислушиваемся к их мнению. Пошли навстречу и в этот раз: супругам хотелось одноэтажный дом, и мы выполнили их пожелание. Наша дружба с семьями не заканчивается на передаче ключей, дома строятся не для галочки. Весной помогаем разбить сад, зимой приезжаем и проверяем температурный режим: детям и взрослым должно быть тепло и комфортно, – отметил координатор партпроекта Виктор Рейн.

У супругов большие планы по обустройству дома и участка: они уже распределили комнаты, купили часть мебели и технику, передает Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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