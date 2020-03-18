2020-03-18T10:45:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам сообщили, правда ли, что врачи ходят по квартирам в спецкостюмах

Медики выезжают только к тем людям, которые относятся к группам риска
Вадим Бегун
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Тюменцев напугали очередным фейком на тему коронавируса. Фото - pixabay.com.Тюменцев напугали очередным фейком на тему коронавируса. Фото - pixabay.com.
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В социальных сетях распространяется очередной фейк. Неизвестные утверждают, что врачи инфекционной больницы, которая находится в Тюмени, ходят по домам в специальных костюмах и проводят профилактические беседы по коронавирусу. Это ложь: все они работают в медучреждении и никакой профилактикой не занимаются.

– В городе, действительно, можно увидеть медиков в защитных костюмах. Это врачи бригад скорой помощи или медработники из поликлиник. Они выезжают только к тем, кто относится к группам риска: это тюменцы, которые вернулись из-за границы или контактировали с такими, – рассказали в Оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Там отметили, что не стоит открывать дверь посторонним людям, не убедившись, что они, на самом деле работники поликлиники. Медики не будут предлагать никакую вакцину или лекарства, тем более платно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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