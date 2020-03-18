Тюменским пенсионерам дали рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции

18 Март 2020 2020-03-18T11:08:42+03:00

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Тюменским пенсионерам посоветовали реже посещать общественные места. Люди старше шестидесяти лет находятся в группе особого риска: из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения.

Так, пожилым рекомендуется реже пользоваться автобусами, особенно в часы пик. Стоит сократить посещение магазинов и торговых центров, МФЦ и банков. Продукты лучше приобретать дистанционно – в этом помогут близкие или сотрудники социальной службы.

Следует часто мыть руки с мылом: после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза не надо: так вирус может попасть в организм.

Пенсионерам нужно запастись одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании надо прикрывать ими рот и нос, а салфетку выбрасывать сразу после использования.

Если пенсионер все же почувствовал себя нехорошо, нужно вызвать врача на дом. Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU