2020-03-18T12:41:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам рассказали, кто сможет вернуть всю стоимость купленной путевки за рубеж

Местных жителей призывают сидеть дома
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, кто сможет вернуть всю стоимость купленной путевки за рубеж. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали, кто сможет вернуть всю стоимость купленной путевки за рубеж. Фото - pixabay.com.
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Тюменцев просят по возможности отказаться от поездки за рубеж. Это связано с ситуацией по распространению в мире коронавирусной инфекции.

– У каждого туриста есть законное право вернуть путевки туроператорам. В случае, если поездка была запланирована в страны, где действует режим угрозы безопасности (Италия, Корея и Китай), клиентам возместят сто процентов понесенных расходов. В случаях, если путевки приобретены по другим направлениям, туроператоры вернут клиенту стоимость за исключением фактически понесенных расходов, – рассказали в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Там также сообщили, что если решение о путешествии уже принято, то надо следить за ситуацией в мире, быть готовым к возможному решению принимающей страны закрыть границы или ввести ограничения на въезд и выезд. Кроме того, следует иметь достоверное представление о том, как сейчас работает туриндустрия в выбранном иностранном городе: открыты ли там отели, магазины, кафе и рестораны.

В Агентстве напомнили, что уже ограничены авиасообщения с Китаем, Кореей, Ираном, странами ЕС, Норвегией, Швейцарией. Действуют строгие меры по въезду в десятки других стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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