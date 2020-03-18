2020-03-18T10:32:05+03:00
Общество

Судебные приставы заставили тюменского торговца овощами чистить улицу

Мужчина отказывался исполнять решение суда
Вадим Бегун
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В Тюмени судебные приставы заставили торговца овощами чистить улицу.В Тюмени судебные приставы заставили торговца овощами чистить улицу.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени назначили меру наказания для 34-летнему местному жителю, который задолжал около трехсот тысяч по алиментам. Мужчина не торопился исполнять решение суда, несмотря на то, что имел доход: горожанин торгует овощами на продуктовом рынке.

– Мужчину неоднократно предупреждали об ответственности за неуплату алиментов, которая может дойти до уголовной. Однако он продолжал игнорировать исполнение решения суда, уже начав новые отношения, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

После очередной встречи с сотрудником ведомства его принудительно доставили в суд, где привлекли к административной ответственности, назначив 120 часов обязательных работ. Должнику, по заверениям приставов, пришлось нелегко совмещать свою работу на рынке с работами по благоустройству улиц.

Также стало известно, что нарушитель в десятидневный срок погасил всю сумму долга. Теперь он исправно каждый месяц переводит деньги своим детям от первого брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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