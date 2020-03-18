Строители отчитались о готовности детского сада в тюменском микрорайоне

18 Март 2020 2020-03-18T09:08:29+03:00

Учреждение планируют открыть уже в этом году

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В микрорайоне «Ямальский-1» продолжается строительство детского сада. Специалисты уже завершают кровельные работы и прокладку кабелей электросетей, а уже в апреле готовы приступить к внутренней отделке помещений дошкольного учреждения. В настоящее время готовность составляет более 60 процентов.

Стало известно, что подрядчик – «Завод ЖБИ-3» – возводит детский сад со значительным опережением сроков. Контракт на строительство заключили в середине ноября 2019 года, а сегодня уже идет работа по устройству внутренних перегородок и вентиляционных каналов.

– Ввод детского сада запланирован в 2020 году. Дети здесь будут находиться полный день. Проектная вместимость составляет 350 мест. Предусмотрена организация 14 групп, в том числе и ясельного типа, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Дети здесь смогут посещать физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования. На территории детсада разместят четыре площадки с теневыми навесами, а также физкультурные площадки со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки.

ИСТОЧНИК KP.RU