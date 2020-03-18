2020-03-18T10:10:29+03:00
Политика

Тюменцам рассказали о важности поправок в Конституцию

Россия не перестает быть президентской республикой
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали о важности поправок в Конституцию. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали о важности поправок в Конституцию. Фото - pixabay.com.
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Тюменцам рассказали о важности поправок в Конституцию. Так, основной документ страны закрепляет все основные достижения России и делает невозможным возврат. Чтобы предотвратить возможное внутреннее противостояние, в обновленном законе прописаны новые полномочия органов власти.

Так, например, назначение силовиков теперь будет происходить только после консультаций в Совете Федерации, Государственная Дума будет утверждать руководство и состав Правительства РФ. Конституционный суд получает возможность заранее блокировать «антинародные» законы. Усилена роль Госсовета – теперь стратегия развития страны будет приниматься с учётом мнения регионов.

Россия не перестает быть президентской республикой, но теперь предлагается ввести подстраховку от ошибок будущих президентов. Несомненно, глава государства будет по-прежнему обладать всей полнотой власти, но теперь для вступления в силу некоторых особо важных решений понадобится дополнительное согласование, например по составу правительства. Его все так же будет формировать президент, но утверждать Госдума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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