Тюменская область готовится к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию

18 Март 2020 2020-03-18T09:15:53+03:00

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В Тюменской области ведется активная подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин рассказал о том, как будет организован сам процесс.

По информации облизбиркома, в ходе процедуры голосования не будет избирательных участков, а будут участки для голосования. Однако сами избирательные комиссии останутся.

– Общероссийское голосование – это идея главы государства. Президент Владимир Путин сказал о том, что ему необходимо по основным вопросам и поправкам посоветоваться с гражданами Российской Федерации. И только при одобрении со стороны граждан поправки вступят в силу и Конституция будет изменена, – подчеркнул Халин.

Стало известно, что подготовка к мероприятию ведется на уровне Центризбиркома, областной избирательной комиссии. На это дается всего месяц. Уже рассчитаны финансовые потребности для организации процесса, за основу принят порядок голосования.

Чтобы участие в событии смог принять каждый, планируется реализовать проект «Мобильный избиратель»: человек будет задействован вне зависимости от места, где он окажется. Открепиться от своего участка можно будет на сайте госуслуг, а также в многофункциональных центрах.

– Включается механизм наибольшего благоприятствования, чтобы каждый гражданин РФ мог высказать свое мнение, приняв участие в общероссийском голосовании. Для этого сохраняется институт досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, – сообщил Игорь Халин.

Центризбиркомом разработаны соответствующие информационные материалы, утверждены официальные эмблема и слоган: «Наша страна. Наша Конституция. Наше решение». Эмблема же представляет собой Конституцию, стилизованную под щит, которая защищает флаг России.

Будет работать информационно-справочный центр, откроется горячая линия в Избирательной комиссии Тюменской области.

В регионе планируется задействовать 1097 участков для голосования. Из них девять – временные: два следственных изолятора (в Тюмени и Заводоуковске) и 7 больниц (6 в Тюмени, 1 в Тобольске). В областном центре откроется 293 участка. Их оснастят автоматическими комплексами обработки бюллетеней.

Игорь Халин особо подчеркивает, что избирательная система Тюменской области к проведению общероссийского голосования готова.

ИСТОЧНИК KP.RU