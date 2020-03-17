2020-03-17T16:59:58+03:00
Общество

На время карантина для тюменцев запускают онлайн-проект «Лучше дома»

Посетить интересное мероприятие можно не выходя из дома
Алена Кульмухаметова
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На время карантина для тюменцев запускают Онлайн-проект «Лучше дома»На время карантина для тюменцев запускают Онлайн-проект «Лучше дома»Фото: pixabay.com
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Все молодежные площадки, где встречаются тюменцы, закрыты до 10 апреля из-за карантинных мероприятий. Чтобы не заскучать, для молодежи запускают онлайн-площадку «Лучше дома».

Её идея состоит в том, что с 17 марта по 10 апреля тюменцы могут посетить событие или провести собственное, не покидая собственной квартиры: с 17 марта запускается онлайн-площадка для тюменской молодежи «Лучше дома».

Ежедневно на сайте moi-portal.ru будут выходить афиши с информацией о прямых трансляциях, эфирах, вебинарах, мастер-классах от молодежных общественных пространств Тюменской области. Также для пользователей площадки разместят образовательные статьи, тизеры лекций, подборки полезных материалов.

Кроме того, горожане могут вспомнить о делах, на которые раньше не хватало времени.

На платформе также можно найти актуальную информацию по профилактике коронавируса и последние новости о режиме повышенной готовности в городе.

Добавим, что в Тюменской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, в связи с чем с 18 марта все массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия численностью более 50 человек отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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