На время карантина для тюменцев запускают онлайн-проект «Лучше дома»
Все молодежные площадки, где встречаются тюменцы, закрыты до 10 апреля из-за карантинных мероприятий. Чтобы не заскучать, для молодежи запускают онлайн-площадку «Лучше дома».
Её идея состоит в том, что с 17 марта по 10 апреля тюменцы могут посетить событие или провести собственное, не покидая собственной квартиры: с 17 марта запускается онлайн-площадка для тюменской молодежи «Лучше дома».
Ежедневно на сайте moi-portal.ru будут выходить афиши с информацией о прямых трансляциях, эфирах, вебинарах, мастер-классах от молодежных общественных пространств Тюменской области. Также для пользователей площадки разместят образовательные статьи, тизеры лекций, подборки полезных материалов.
Кроме того, горожане могут вспомнить о делах, на которые раньше не хватало времени.
На платформе также можно найти актуальную информацию по профилактике коронавируса и последние новости о режиме повышенной готовности в городе.
Добавим, что в Тюменской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, в связи с чем с 18 марта все массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия численностью более 50 человек отменены.
ИСТОЧНИК KP.RU