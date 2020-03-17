2020-03-17T17:54:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Моор призвал тюменцев не посещать места массового скопления людей

Особое внимание – пожилым людям [видео]
Есен Абилькенов
Поделиться:
Александр Моор призвал пожилых людей воздержаться от посещения людных мест. Фото: официальный сайт правительства Тюменской областиАлександр Моор призвал пожилых людей воздержаться от посещения людных мест. Фото: официальный сайт правительства Тюменской области
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии на своей странице в сети «ВКонтакте» ответил на вопросы жителей региона о теме угрозы распространения коронавируса. Он пояснил, что единственный на сегодня случай коронавируса в Тюмени зарегистрирован у нашего земляка, который прибыл из Европы, а перед этим посещал страны Карибского бассейна.

– Сейчас он находится в инфекционной больнице. Его родственники и все, с кем он контактировал, также изолированы. И первые результаты их анализов отрицательные, – сообщил Александр Моор.

Также он рассказал алгоритм действий при подозрении на коронавирус, который в первую очередь относится к тем, кто недавно был за границей. Во-первых, по прибытии из другой страны необходимо обеспечить самоизоляцию на 14 дней. При появлении первых симптомов заболевания следует вызвать врача на дом.

Отвечая на вопрос о том, как контролируется режим карантина тех, у кого на сегодня подозревают коронавирус, глава региона глубокомысленно заметил, что в данном случае совесть – лучший контролер.

– Прежде всего граждане сами должны проявить ответственность и перед собой, и перед другими людьми. При этом они будут находиться под ежедневным медицинским наблюдением. А для тех, кто нарушает режим самоизоляции, будут введены штрафы. Этот вопрос мы обсудили сегодня на оперативном штабе. В Кодекс об административных нарушениях будут внесены соответствующие изменения, – предупредил Моор.

При этом он добавил, что срок действия введенных ограничений может быть увеличен в зависимости от развития ситуации. На сегодняшний день это 10 апреля. В то же время пока не планируется принятие мер по ограничению въезда и выезда, в частности, на железнодорожном и пригородном транспорте.

Сохраняется и авиасообщение с большинством стран. Граждане могут вернуться в Россию, но должны соблюдать все указанные выше предписания по соблюдению карантина. Также пока необходимости закрывать заведения общепита нет, но предприниматели должны уделить особое внимание дезинфекционным мероприятиям, а также соблюдать режим, при котором нельзя допускать скопления людей численностью более 50.

Глава региона призвал не поддаваться панике, отметив, что запасаться продуктами нет необходимости, поскольку дефицита в торговых сетях и магазинах не наблюдается. При этом, отметил губернатор, на федеральном уровне поставлена задача по увеличению объемов производства медицинских масок, поэтому перебоев в поставках этой продукции в поликлиники регионах возникнуть не должно.

Возможность сдать тесты на коронавирус в ближайшее время появится у всех желающих, но приоритетное внимание все же будет уделено людям из групп риска, прибывающих из зон заражения. Особо он обратил внимание на опасность коронавируса для пожилых людей, тех, у кого имеются сопутствующие хронические заболевания. Поэтому попросил пенсионеров и людей в возрасте по возможности не появляться в людных местах.

– В любом случае рекомендую всем воздержаться от посещения массовых мероприятий, – призвал земляков Александр Моор. Также он поддержал предложение тюменцев организовать работу волонтеров для обеспечения граждан, находящихся на самоизоляции, продуктами и всем необходимым. А на вопрос, когда изобретут вакцину, Александр Моор ответил:

– Ученые всего мира работают над ее созданием. Это главный вопрос, на который я тоже хочу знать ответ.

Подробная информация об алгоритмах действий при подозрении на коронавирус, а также телефоны горячей линии и другие данные будут доведены до жителей региона 18 марта. Пока же Александр Моор напомнил основные советы по профилактике инфекционных заболеваний: чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты, ограничить рукопожатия и объятия, избегать мест массового скопления людей, пользоваться масками и менять их каждые 2–3 часа.

Прямая линия о профилактике коронавируса в Тюменской области/Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На время карантина для тюменцев запускают онлайн-проект «Лучше дома»
Александр Моор призвал тюменцев не посещать места массового скопления людей
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 43 пожара
В Тобольске спасатели помогли косуле, которая застряла в заборе
Тюменские власти обсудили подготовку к поводку
«Единая карта жителя» появится у тюменцев
Тюменка ударила ножом любимого, так и не дождавшись подарок на 8 марта
Кредитный портфель ВТБ в Югре вырос на 20%
Стало известно, когда тюменские школьники уйдут на каникулы
В Тюмени прошел интеллектуальный фестиваль «Покорение Сибири»
«Героизм не приветствуется»: тюменские автобусы начали дезинфицировать
В Тюмени начало работу Агентство развития научно-образовательных проектов
На улице Горького в Тюмени приведут в порядок парковку
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Полякова в Тюмени
В перинатальный центр Тюмени «пришел» карантин
В Конституции закрепят необходимость гуманного отношения к животным
Тюменцев просят сообщать о необходимости ремонта в их дворах
В Тюмени женщина-полицейский назвала служебную собаку Сыном и забрала домой
В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде
Тюменская компания три месяца не платила зарплату работникам
«Привет, оружие!»: тюменцам назвали сроки весенней охоты
Стало известно, что стало с лисой, которая бегала под окнами тюменской школы
ТОДЭП отремонтирует семикилометровый участок автодороги в Тюменском районе
В Тюменской области в жесткой аварии пострадали три человека
В Тюмени пасынок побил отчима из-за домашнего питомца
Самый удачливый тюменский рыбак выловил более двух килограммов рыбы на чемпионате города
В Тюмени ограничат движение по улице Осипенко
Тюменцам рассказали, что появится на озелененной территории на улице Вьюжной
Погода на 17 марта в Тюмени: сильный снег с самого утра