Сотрудника ТОДЭП осудили за серьезное ДТП в Тюмени

18 Март 2020 2020-03-18T07:56:23+03:00

Мужчине предстоит раз в месяц являться на регистрацию в инспекцию

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении водителя ДРСУ № 7 Тюменского дорожно-эксплуатационного предприятия. Мужчина нарушил правила дорожного движения, по его вине пострадал человек.

– Как следует из материалов уголовного дела, 28 ноября 2019 года водитель на грузовом автомобиле подметал асфальт на улице 50 лет ВЛКСМ. При развороте налево он не уступил дорогу «Тойоте Карина». Произошло столкновение, в результате которого 67-летний пассажир иномарки получил тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что суд назначил подсудимому один год ограничения свободы. В течение этого срока ему запрещено выезжать за пределы города Тюмени и менять постоянное место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, осужденному предстоит один раз в месяц являться на регистрацию в инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU