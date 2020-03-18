Из-за ремонта улицы Свободы изменят схему движения тюменского маршрута

18 Март 2020 2020-03-18T07:14:17+03:00

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В Тюмени из-за работ на улице Свободы на участке от Затюменской до Казанской изменят схему маршрута №18. С 27 марта до 18 августа он будет следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытия автобусы будут забирать и высаживать пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, уточнили в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема предоставлена МКУ «Тюменьгортранс».

В компании также отметили, что в движении транспорта возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки можно по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.

ИСТОЧНИК KP.RU