Из-за ремонта улицы Свободы изменят схему движения тюменского маршрута
В Тюмени из-за работ на улице Свободы на участке от Затюменской до Казанской изменят схему маршрута №18. С 27 марта до 18 августа он будет следовать в объезд перекрытого участка.
На время перекрытия автобусы будут забирать и высаживать пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, уточнили в МКУ «Тюменьгортранс».
Схема предоставлена МКУ «Тюменьгортранс».
В компании также отметили, что в движении транспорта возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки можно по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.
ИСТОЧНИК KP.RU