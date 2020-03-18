2020-03-18T06:23:16+03:00
Происшествия

В Тюменской области повздорила пожилая пара. Мужчина схватился за нож

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец чуть не зарезал любимую из-за мелкой ссоры.Тюменец чуть не зарезал любимую из-за мелкой ссоры.Фото: Вадим Бегун
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В заводоуковскую полицию с заявлением обратилась 63-летняя жительница села Шестакова. Женщина рассказала, что ее 62-летний сожитель угрожал ей убийством.

– Сотрудники полиции установили, что в ходе распития спиртного между заявительницей и фигурантом возникла словесная ссора на почве мелких бытовых неурядиц. Мужчина, держа в руке нож, высказал слова угрозы убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что потерпевшая тут же обратилась за помощью в органы внутренних дел. Стражи правопорядка задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Дознавателем принято решение о возбуждении уголовного дела Максимальное наказание, предусмотренное санкцией инкриминируемой статьи, – лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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