На улице Первомайской в Тюмени отключат светофоры

18 Март 2020 2020-03-18T05:43:12+03:00

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В Тюмени 18 марта, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Профсоюзной и Елецкой, Профсоюзной и Хохрякова, Советской и Профсоюзной. Кроме того, светофоры обесточат и на пересечении улиц Первомайской и Смоленской, а также Первомайской и Вокзальной. Это произойдет с 12.00 до 15.00.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU