Погода на 18 марта в Тюмени: на Святого Конона начинают копать грядки

18 Март 2020 2020-03-18T05:03:22+03:00

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Сегодня, 18 марта, весь день небо в Тюмени будет ясным, тучи не омрачат его своим присутствием. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 1 – 3 градуса, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 4 метров в секунду.

18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником.

С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».

ИСТОЧНИК KP.RU