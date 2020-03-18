Погода на 18 марта в Тюмени: на Святого Конона начинают копать грядки
Сегодня, 18 марта, весь день небо в Тюмени будет ясным, тучи не омрачат его своим присутствием. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет минус 1 – 3 градуса, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 4 метров в секунду.
18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником.
С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».
ИСТОЧНИК KP.RU