Тюменские власти обсудили подготовку к поводку

17 Март 2020 2020-03-17T15:14:35+03:00

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В Тюмени рассмотрели актуальные вопросы по подготовке региона к предстоящему паводку и пожароопасному сезону. В настоящее время она уже идет во всех муниципалитетах.

– Главная наша задача – не допустить неуправляемого развития ситуации и обеспечить максимальную безопасность жителей области. В зонах возможного подтопления разместятся временные гидропосты, где круглосуточно в режиме онлайн будем отслеживать обстановку. Алгоритмы действий и перечень профилактических мер выработаны, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он подчеркнул, что муниципалитетам необходимо приступить к их выполнению и поручил главам заранее проинформировать людей, которые находятся в потенциально затопляемых зонах, об их действиях в случае повышения уровня воды и о соблюдении требований безопасности.

Все районы обеспечат очистку каналов для отвода талых вод и до конца марта создадут в населенных пунктах, изолируемых в период половодья, необходимые запасы материальных, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых людям. Сейчас в плановом порядке проводится оценка готовности защитных дамб.

ИСТОЧНИК KP.RU