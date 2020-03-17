2020-03-17T15:14:35+03:00
Происшествия

Тюменские власти обсудили подготовку к поводку

Уже разработаны необходимые алгоритмы взаимодействия
Вадим Бегун
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тюменские власти обсудили подготовку к поводку. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Тюменские власти обсудили подготовку к поводку. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени рассмотрели актуальные вопросы по подготовке региона к предстоящему паводку и пожароопасному сезону. В настоящее время она уже идет во всех муниципалитетах.

– Главная наша задача – не допустить неуправляемого развития ситуации и обеспечить максимальную безопасность жителей области. В зонах возможного подтопления разместятся временные гидропосты, где круглосуточно в режиме онлайн будем отслеживать обстановку. Алгоритмы действий и перечень профилактических мер выработаны, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он подчеркнул, что муниципалитетам необходимо приступить к их выполнению и поручил главам заранее проинформировать людей, которые находятся в потенциально затопляемых зонах, об их действиях в случае повышения уровня воды и о соблюдении требований безопасности.

Все районы обеспечат очистку каналов для отвода талых вод и до конца марта создадут в населенных пунктах, изолируемых в период половодья, необходимые запасы материальных, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых людям. Сейчас в плановом порядке проводится оценка готовности защитных дамб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 43 пожара
В Тобольске спасатели помогли косуле, которая застряла в заборе
Тюменские власти обсудили подготовку к поводку
«Единая карта жителя» появится у тюменцев
Тюменка ударила ножом любимого, так и не дождавшись подарок на 8 марта
Кредитный портфель ВТБ в Югре вырос на 20%
Стало известно, когда тюменские школьники уйдут на каникулы
В Тюмени прошел интеллектуальный фестиваль «Покорение Сибири»
«Героизм не приветствуется»: тюменские автобусы начали дезинфицировать
В Тюмени начало работу Агентство развития научно-образовательных проектов
На улице Горького в Тюмени приведут в порядок парковку
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Полякова в Тюмени
В перинатальный центр Тюмени «пришел» карантин
В Конституции закрепят необходимость гуманного отношения к животным
Тюменцев просят сообщать о необходимости ремонта в их дворах
В Тюмени женщина-полицейский назвала служебную собаку Сыном и забрала домой
В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде
Тюменская компания три месяца не платила зарплату работникам
«Привет, оружие!»: тюменцам назвали сроки весенней охоты
Стало известно, что стало с лисой, которая бегала под окнами тюменской школы
ТОДЭП отремонтирует семикилометровый участок автодороги в Тюменском районе
В Тюменской области в жесткой аварии пострадали три человека
В Тюмени пасынок побил отчима из-за домашнего питомца
Самый удачливый тюменский рыбак выловил более двух килограммов рыбы на чемпионате города
В Тюмени ограничат движение по улице Осипенко
Тюменцам рассказали, что появится на озелененной территории на улице Вьюжной
Погода на 17 марта в Тюмени: сильный снег с самого утра