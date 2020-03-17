«Единая карта жителя» появится у тюменцев
В Тюменской области появится «Единая карта жителя». Она объединит в себе сразу несколько функций.
Стало известно, что карта представляет собой платежно-сервисный инструмент с возможностями банковской карты и функционалом скидочной и бонусной карты. Кроме того, она выступает носителем электронной подписи и проездного. Ее сможет получить бесплатно любой тюменец.
– Объединяя в себе сразу несколько функций, единая карта позволит получить простой доступ к государственным, муниципальным и коммерческим услугам. Она будет работать на базе национальных платежных инструментов, и вся информация на ней будет надежно защищена от несанкционированного доступа, – рассказали в региональном информационно-образовательном центре.
Паспорт проекта «Единая карта жителя Тюменской области» был утвержден в начале 2020 года. Первый тираж запланирован на конец 2021 года. В настоящее время разрабатываются соответствующие нормативно-правовые акты и регламенты.
ИСТОЧНИК KP.RU