«Единая карта жителя» появится у тюменцев

17 Март 2020 2020-03-17T15:57:15+03:00

Она будет работать на базе национальных платежных инструментов

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В Тюменской области появится «Единая карта жителя». Она объединит в себе сразу несколько функций.

Стало известно, что карта представляет собой платежно-сервисный инструмент с возможностями банковской карты и функционалом скидочной и бонусной карты. Кроме того, она выступает носителем электронной подписи и проездного. Ее сможет получить бесплатно любой тюменец.

– Объединяя в себе сразу несколько функций, единая карта позволит получить простой доступ к государственным, муниципальным и коммерческим услугам. Она будет работать на базе национальных платежных инструментов, и вся информация на ней будет надежно защищена от несанкционированного доступа, – рассказали в региональном информационно-образовательном центре.

Паспорт проекта «Единая карта жителя Тюменской области» был утвержден в начале 2020 года. Первый тираж запланирован на конец 2021 года. В настоящее время разрабатываются соответствующие нормативно-правовые акты и регламенты.

ИСТОЧНИК KP.RU