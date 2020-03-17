Стало известно, когда тюменские школьники уйдут на каникулы

17 Март 2020 2020-03-17T14:30:10+03:00

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В Тюмени школьники уйдут на каникулы в следующий понедельник, 23 марта. До этого дня образовательные учреждения региона будут работать в штатном режиме.

– Как правило, весенние каникулы длятся около недели. Пока не известно, будут ли их продлять в связи с выявлением заболевшего коронавирусом в Тюмени, – сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что на сегодняшний день приняты все необходимые меры профилактики, мониторинги ведутся каждый день. Решение о переходе на дистанционные формы обучения примут в зависимости от оперативной ситуации, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на дистанционное обучение перешли четыре тюменских вуза – Тюменский государственный медицинский университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный университет. Студенты высших учебных заведений будут учиться, оставаясь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU