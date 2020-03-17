В Тюмени прошел интеллектуальный фестиваль «Покорение Сибири»

17 Март 2020 2020-03-17T13:53:19+03:00

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С 14 по 15 марта в Тюмени на базе Тюменского индустриального университета прошёл Межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм «Покорение Сибири», в котором приняли участие 41 школьная и 30 студенческих команд из Курганской, Тюменской и Свердловской областей, а также ХМАО и ЯНАО. Всего фестиваль объединил более 550 участников, тренеров и ведущих от 14 до 55 лет. Данный чемпионат стал самым крупным за всё время проведения интеллектуальных фестивалей в Тюменской области.

Интеллектуалы соревновались в нескольких игровых дисциплинах и отыграли в общей сложности 90 вопросов «Что? Где? Когда?», 110 вопросов «Брейн-ринга», 36 тем «Эрудит-квартета» и 6 «Мультиигр».

В студенческой группе развязалась серьёзная борьба между «Тильтаником» и командой «Что гуглит Кейпопер». Первым удалось завоевать два золота в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринге», а вторые победили в «Эрудит-квартете» и «Мультииграх». При этом команды занимали вторые места там, где им не удалось победить.

Оба дня фестиваля стали выводящими на главное студенческое первенство страны – чемпионат России. Благодаря усилиям команды организаторов Интеллектуального движения Тюменской области на чемпионат России попадут студенты из команды «Тильтаник» и «Ренессанс».

- Фестиваль оставил предельно положительные впечатления: игровая программа максимально плотная, командам нужно стремительно переключаться от дисциплины к дисциплине - это именно то ощущение наполненности времени, которое должно возникать на студенческих и школьных турнирах. Это те ощущения ради которых я и начал играть в интеллектуальные игры. Эмоции молодежного ЧГК сравнимы мало с чем, именно они и запомнятся. Таких эмоций на фестивале было в достатке, - рассказал почетный гость фестиваля и обладатель «Бриллиантовой совы» Кирилл Чернышёв.

Фото - организаторы.

Среди школьных команд отличились «Очки Егора Летова». Им удалось победить во всех игровых дисциплинах. Кроме того, команда заняла 3-е место в студенческом зачете всего фестиваля. Это позволит команде пройти отбор на студенческий чемпионат России.

В школьных играх удалось отличиться команде младших школьников из ЯНАО. Ребята впервые принимали участие в подобного рода турнире, и им сразу же удалось завоевать бронзу в «Мультииграх». На фестивале проявили себя и гости из Кургана, которые выиграли 2 серебра – в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринге». Представители Кургана благодаря удачной игре поборются за выход на школьный чемпионат России. Напомним, что «Очки Егора Летова» гарантировали себе выход на турнир ещё в начале года.

– Мы участвуем в мероприятиях подобного масштаба в первый раз. На подготовку было мало времени, но использовали его максимально полезно. Рады, что заняли призовое место на «Мультииграх» и 6-е место на школьном ЧГК. Это полезный опыт. Не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем дальше играть и тренироваться в Ноябрьске, – поделился впечатлениями от фестиваля капитан команды «Кругозор» из Ноябрьска Кирилл Павлович.

14 марта в рамках фестиваля подвели итоги областной лиги. Участники на протяжении всего сезона набирали игровые баллы, а в финале встретились сильнейшие команды.

У школьников сильнейшими по результатам сезона стали «Очки Егора Летова». На протяжении всего игрового сезона они удерживали лидерство и закрепили его в финале. Среди студентов на первой строчке закончил сезон «Тильтаник». Именно эти две команды получат финансовую поддержку и отправятся на чемпионат России при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Фото - организаторы.

– Это был очень напряжённый сезон, в котором участвовали более 400 команд из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Наш регион на чемпионатах России представят сильнейшие команды. Будем ждать результаты и информацию с интеллектуальных полей, – рассказал Олег Войкин, руководитель Интеллектуального движения Тюменской области.

Учредителем фестиваля выступил департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Организаторы фестиваля: Интеллектуальное движение Тюменской области совместно с Центром молодежных инициатив Тюменского индустриального университета и при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».