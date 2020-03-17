«Героизм не приветствуется»: тюменские автобусы начали дезинфицировать
В тюменских автобусах усилены санитарные меры. Механизм уже отработан: работники общественного транспорта проводят профилактику не первый год.
Экипаж каждый день получает медицинские маски, антисептики для рук, а также дезинфицирующие средства для влажной обработки салона автобуса. Поручни и пол дезинфицируются во время межрейсового отстоя.
– В транспортной сфере не приветствуется «героизм», когда приходишь на работу даже больной. Это касается всех сотрудников, и тем более тех, кто общается с пассажирами. При первых признаках инфекции сотрудник отстраняется от работы и направляется в медицинскую организацию, – заявил заместитель генерального директора по эксплуатации и безопасности дорожного движения ТПАТП Александр Страдчук.
Фото - комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.
В компании попросили соблюдать элементарные правила гигиены и меры предосторожности. Тюменцам рекомендовано избегать посещения массовых мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU