«Героизм не приветствуется»: тюменские автобусы начали дезинфицировать

17 Март 2020 2020-03-17T13:32:45+03:00

Тюменские автобусы начали дезинфицировать. Фото - комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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В тюменских автобусах усилены санитарные меры. Механизм уже отработан: работники общественного транспорта проводят профилактику не первый год.

Экипаж каждый день получает медицинские маски, антисептики для рук, а также дезинфицирующие средства для влажной обработки салона автобуса. Поручни и пол дезинфицируются во время межрейсового отстоя.

– В транспортной сфере не приветствуется «героизм», когда приходишь на работу даже больной. Это касается всех сотрудников, и тем более тех, кто общается с пассажирами. При первых признаках инфекции сотрудник отстраняется от работы и направляется в медицинскую организацию, – заявил заместитель генерального директора по эксплуатации и безопасности дорожного движения ТПАТП Александр Страдчук.

Фото - комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В компании попросили соблюдать элементарные правила гигиены и меры предосторожности. Тюменцам рекомендовано избегать посещения массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU