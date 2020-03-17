2020-03-17T12:49:00+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на улице Полякова в Тюмени

Авария произошла около девяти часов утра
Вадим Бегун
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Четыре человека пострадали в ДТП на улице Полякова в Тюмени.Четыре человека пострадали в ДТП на улице Полякова в Тюмени.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени сегодня, 17 марта, на улице Владимира Полякова произошло ДТП. Дорожный инцидент случился около девяти часов утра.

Здесь столкнулись «Шевроле» и «Фольксваген-Гольф». По предварительной информации, автомобиль «Шевроле» выехал на встречную полосу. В аварии пострадали четыре человека: мужчины 41, 29 и 26 лет, а также 43-летняя женщина.

Также стало известно, что сегодня на пешеходном переходе на улице Щербакова, 123 « Дэу-Матиз» в полдень сбил 37-летнюю женщину.

– 60-летний водитель пояснил, что не заметил женщину. У пострадавшей различные повреждения, – уточнила пресс-секретарь Управления Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

В ведомстве отметили, что в условиях снегопада водителям нужно заранее тормозить перед зебрами, чтобы успеть остановиться и пропустить пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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