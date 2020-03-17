2020-03-17T13:02:31+03:00
Общество

На улице Горького в Тюмени приведут в порядок парковку

Для этого решено ввести некоторые ограничения
Вадим Бегун
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На улице Горького в Тюмени приведут в порядок парковку. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.На улице Горького в Тюмени приведут в порядок парковку. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
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В Тюмени для обеспечения безопасности пешеходов и упорядочения парковки транспорта на улице Максима Горького введут ограничения в районе домов № 44/2 и 44/3. Мера начнет действовать с 10 апреля.

– Места, запрещающие стоянку и остановку, обозначат дополнительными дорожными знаками «Зона с ограничением стоянки» и «Работает эвакуатор», – сказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве пользователей автомобильных дорог попросили соблюдать указания дорожных знаков и правила дорожного движения.

Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре введут ограничения по левой стороне дороги в районе дома № 73 на Осипенко. Мера вступит в силу с 11 апреля в целях повышения пропускной способности этой улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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