На улице Горького в Тюмени приведут в порядок парковку
В Тюмени для обеспечения безопасности пешеходов и упорядочения парковки транспорта на улице Максима Горького введут ограничения в районе домов № 44/2 и 44/3. Мера начнет действовать с 10 апреля.
– Места, запрещающие стоянку и остановку, обозначат дополнительными дорожными знаками «Зона с ограничением стоянки» и «Работает эвакуатор», – сказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве пользователей автомобильных дорог попросили соблюдать указания дорожных знаков и правила дорожного движения.
Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре введут ограничения по левой стороне дороги в районе дома № 73 на Осипенко. Мера вступит в силу с 11 апреля в целях повышения пропускной способности этой улицы.
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