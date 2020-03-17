2020-03-17T12:52:24+03:00
Общество

В Тюмени начало работу Агентство развития научно-образовательных проектов

Его возглавил Антон Машуков
Есен Абилькенов
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Агентство будет налаживать взаимодействие между бизнесом и научным сообществомАгентство будет налаживать взаимодействие между бизнесом и научным сообществомФото: pixabay.com
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Новое структурное подразделение – Агентство развития научно-образовательных проектов приступило к работе в Тюмени. Автономная некоммерческая организация учреждена в рамках федеральной программы для содействия реализации программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.

Также в ведение агентства будет входить комплексное сопровождение научных и технологических проектов, связанных с деятельностью НОЦ в Тюменской области. Учредителем является областной департамент образования и науки Тюменской области.

Руководить агентством будет Антон Машуков, который до этого работал замглавы областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства. В сферу его деятельности входила поддержка инноваций, организация взаимодействия предпринимателей и ученых-разработчиков. В прошлом году Машуков вышел в финал конкурса «Лидеры России».

– Главной задачей центра является разработка и вывод на рынок новых продуктов и технологий. Достижение этой цели становится возможным благодаря новым подходам во взаимодействии научных организаций и бизнеса, – прокомментировал свое назначение Антон Машуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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