В Конституции закрепят необходимость гуманного отношения к животным

17 Март 2020 2020-03-17T12:41:07+03:00

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В новой Конституции будет закреплена обязанность правительства по формированию в обществе ответственного отношения к животным. Как отмечают эксперты, этот вопрос охватывает куда более важные темы гуманности и бережного обращения с окружающим миром. В частности, в поддержку такого пункта в новой редакции Конституции выступил знаменитый телеведущий, ученый-зоолог Николай Дроздов.

Как подчеркивают инициаторы внесения данной поправки, подчеркивая важность воспитания гуманного и ответственного отношения к животным, они не отделяют это от столь же ответственного отношения к людям, обществу и к окружающей среде в целом.

Также в качестве аргумента для принятия подобной поправки эксперты приводят многочисленные случаи жестокого обращения как с домашними, так и с безнадзорными животными. В пример приводятся истории живодеров из Хабаровска и других городов и регионов, которые вызвали бурю возмущения в обществе. Чтобы исключить такое отношение к меньшим братьям, необходимо закладывать основы гуманного отношения к окружающей среде с самого детства, подчеркивают авторы идеи.

– Эти вопросы невозможно отделить друг от друга. Как зоотехник и ветеринар по профессии, могу сказать, что вопрос бережного отношения к животным не может быть выделен в общем взгляде на ответственное и разумное отношение к окружающей среде в целом. Это не только защита животных, но и экологическая безопасность и защита природных ресурсов, естественной среды обитания и многое другое. Нельзя животный мир отделять от человека. В конце концов, если мы природу загубим, как мы сами-то жить дальше будем? Так что этот пункт гораздо больше, чем просто бережное отношение к животным, которые находятся рядом с нами, – заявил депутат Тюменской областной думы, кандидат биологических наук Николай Бабин.

ИСТОЧНИК KP.RU