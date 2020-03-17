В перинатальный центр Тюмени «пришел» карантин
В перинатальном центре Тюмени ввели ограничения в работе. Это связано со вновь объявленным карантином.
– Мы приносим свои извинения, но напоминаем, что это необходимые меры для вашего спокойствия и безопасности. Пожалуйста, соблюдайте правила личной гигиены и будьте здоровы, – попросили в пресс-службе медицинского учреждения.
Там также добавили, что в центре отменены все массовые мероприятия, в том числе и день открытых дверей, намеченный на 21 марта.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на дистанционное обучение перешли четыре тюменских вуза – Тюменский государственный медицинский университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный университет. Студенты высших учебных заведений будут учиться, оставаясь дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU