2020-03-17T12:37:16+03:00
Недвижимость

Тюменцев просят сообщать о необходимости ремонта в их дворах

Для начала жильцы должны инициировать общее собрание
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцев просят сообщать о необходимости ремонта в их дворах.Тюменцев просят сообщать о необходимости ремонта в их дворах.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тюменцы сами повлияют на выбор дворов для благоустройства в следующем году. Уже сегодня местные жители могут сообщить о необходимости проведения работ в своем дворе.

– Жители города, полагающие, что их территория нуждается в обновлении, должны инициировать проведение общего собрания собственников квартир и принять решение о включении их двора в программу формирования современной городской среды. После следует собрать пакет документов и представить его до 14 апреля в соответствующую управу административных округов, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В ведомстве посоветовали задуматься о создании комфортного двора, продемонстрировав активность и готовность совместно принимать решения относительно общего имущества дома. Кстати, список дворов, которые подлежат благоустройству, можно скачать здесь.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре более пятидесяти дворов благоустроили в 2019 году. Для каждой благоустраиваемой территории разрабатывался свой проект, его согласовывали с жителями домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более пятидесяти дворов благоустроили в Тюмени в прошлом году

Для каждой территории разрабатывался свой проект (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда тюменские школьники уйдут на каникулы
В Тюмени прошел интеллектуальный фестиваль «Покорение Сибири»
«Героизм не приветствуется»: тюменские автобусы начали дезинфицировать
В Тюмени начало работу Агентство развития научно-образовательных проектов
На улице Горького в Тюмени приведут в порядок парковку
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Полякова в Тюмени
В перинатальный центр Тюмени «пришел» карантин
В Конституции закрепят необходимость гуманного отношения к животным
Тюменцев просят сообщать о необходимости ремонта в их дворах
В Тюмени женщина-полицейский назвала служебную собаку Сыном и забрала домой
В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде
Тюменская компания три месяца не платила зарплату работникам
«Привет, оружие!»: тюменцам назвали сроки весенней охоты
Стало известно, что стало с лисой, которая бегала под окнами тюменской школы
ТОДЭП отремонтирует семикилометровый участок автодороги в Тюменском районе
В Тюменской области в жесткой аварии пострадали три человека
В Тюмени пасынок побил отчима из-за домашнего питомца
Самый удачливый тюменский рыбак выловил более двух килограммов рыбы на чемпионате города
В Тюмени ограничат движение по улице Осипенко
Тюменцам рассказали, что появится на озелененной территории на улице Вьюжной
Погода на 17 марта в Тюмени: сильный снег с самого утра