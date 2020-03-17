Тюменцев просят сообщать о необходимости ремонта в их дворах
Тюменцы сами повлияют на выбор дворов для благоустройства в следующем году. Уже сегодня местные жители могут сообщить о необходимости проведения работ в своем дворе.
– Жители города, полагающие, что их территория нуждается в обновлении, должны инициировать проведение общего собрания собственников квартир и принять решение о включении их двора в программу формирования современной городской среды. После следует собрать пакет документов и представить его до 14 апреля в соответствующую управу административных округов, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.
В ведомстве посоветовали задуматься о создании комфортного двора, продемонстрировав активность и готовность совместно принимать решения относительно общего имущества дома. Кстати, список дворов, которые подлежат благоустройству, можно скачать здесь.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре более пятидесяти дворов благоустроили в 2019 году. Для каждой благоустраиваемой территории разрабатывался свой проект, его согласовывали с жителями домов.
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Для каждой территории разрабатывался свой проект (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU