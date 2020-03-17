В Тюмени женщина-полицейский назвала служебную собаку Сыном и забрала домой
В Тюмени полицейские проводили на пенсию четвероногого напарника. Теперь бельгийскую овчарку по кличке Чип ждет свободный вольер и хорошее питание – именно такие условия проживания предоставит ей хозяйка – кинолог Елена Федосеева.
Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области, на счету пушистого полицейского немало заслуг. Собака не раз участвовала во всероссийских соревнованиях и завоевывала призовые места. Свой профессионализм Чип демонстрировал и в командировках.
Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.
– Чип – служебная собака по розыску запрещенных веществ. Выезжая в составе следственно-оперативной группы, младший инспектор Елена Федосеева вместе со своим четвероногим напарником не раз обнаруживали наркотические средства и психотропные вещества. Собака обладает хорошей физической подготовкой, веселым нравом и очень любит детей. Много мероприятий для школьников кинологи проводили при ее участии, – сообщили в ведомстве.
Теперь животное будет жить у Елены Федосеевой. Женщина ласково называет питомца Сыном и обещает пенсионеру лесные прогулки и легкие тренировки.
В Тюмени женщина-полицейский назвала служебную собаку Сыном и забрала домой..Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU