17 Март 2020 2020-03-17T12:25:29+03:00

В Тюмени женщина-полицейский назвала служебную собаку Сыном и забрала домой. Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.

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В Тюмени полицейские проводили на пенсию четвероногого напарника. Теперь бельгийскую овчарку по кличке Чип ждет свободный вольер и хорошее питание – именно такие условия проживания предоставит ей хозяйка – кинолог Елена Федосеева.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области, на счету пушистого полицейского немало заслуг. Собака не раз участвовала во всероссийских соревнованиях и завоевывала призовые места. Свой профессионализм Чип демонстрировал и в командировках.

Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.

– Чип – служебная собака по розыску запрещенных веществ. Выезжая в составе следственно-оперативной группы, младший инспектор Елена Федосеева вместе со своим четвероногим напарником не раз обнаруживали наркотические средства и психотропные вещества. Собака обладает хорошей физической подготовкой, веселым нравом и очень любит детей. Много мероприятий для школьников кинологи проводили при ее участии, – сообщили в ведомстве.

Теперь животное будет жить у Елены Федосеевой. Женщина ласково называет питомца Сыном и обещает пенсионеру лесные прогулки и легкие тренировки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/766845" frameborder="0"></iframe> В Тюмени женщина-полицейский назвала служебную собаку Сыном и забрала домой..Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU