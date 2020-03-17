В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде

17 Март 2020 2020-03-17T10:27:59+03:00

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Тюменские предприниматели, которые желают создать на своем объекте доступную среду для инвалидов, теперь могут обращаться за помощью к соответствующим специалистам. Сертифицированные эксперты сформируют рекомендации по созданию максимально качественной безбарьерной среды.

Сейчас в регионе работают порядка 20 таких специалистов. В их задачи входит формирование комфортной среды для маломобильных групп населения по принципам универсального дизайна. Они обязаны помогать собственникам объектов в обеспечении их доступности.

– Представители общественных организаций инвалидов обязательно привлекаются к оценке состояния доступности объектов в процессе их паспортизации. С ними согласовываются организационные решения по адаптации объектов, – рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Также стало известно, что услуги экспертов и специалистов предоставляются как на бесплатной, так и на платной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU