2020-03-17T10:02:26+03:00
Происшествия

Тюменская компания три месяца не платила зарплату работникам

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Вадим Бегун
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Тюменская компания три месяца не платила зарплату работникам.Тюменская компания три месяца не платила зарплату работникам.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени в ООО «СтройГазСервис» погасили крупные долги по заработной плате. Однако произошло это только после вмешательства прокуратуры. Ведомство проверило соблюдение законодательства в компании и обнаружило существенные финансовые нарушения.

Установлено, что перед трудовым коллективом имелась задолженность по оплате труда за август – октябрь 2019 года. Компания задолжала работникам более 4,5 миллионов рублей. Тогда прокурор внес представление генеральному директору общества и возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении.

– Кроме того, в следственные органы направили материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Благодаря принятым мерам задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее в Ялуторовске прокуратура добилась погашения долгов по зарплате в сумме более 460 тысяч рублей. Именно такую задолженность выявили представители прокуратуры в ходе надзорной деятельности в ООО «Валентина».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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