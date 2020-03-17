«Привет, оружие!»: тюменцам назвали сроки весенней охоты

17 Март 2020 2020-03-17T09:44:21+03:00

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В Тюменской области открытие весенней охоты состоится 2 мая в южных районах и 9 мая – в северных. Охотиться разрешается в течение пяти календарных дней – по 6 и 13 мая соответственно.

В период весенней охоты разрешается отстреливать боровую и водоплавающую дичь. К ним относятся гуси, утки, казарки, тетерева, глухари и вальдшнепы. Остальные животные отстрелу не подлежат.

– Во время каждого охотничьего периода есть свои запреты. Так, весной категорически запрещается охотиться на серого гуся, прибегать к помощи охотничьих собак, использовать нарезное оружие и любые электронные манки. Также нельзя проводить охоту на рябчика, применять силки и самоловы, чтобы поймать дичь, – сообщила пресс-секретарь Госохотдепартамента Тюменской области Елизавета Райдер.

В ведомстве добавили, что также запрещены ходовая охота, кроме отстрела глухаря на току, использование плавательных и технических средств, благодаря которым можно преследовать дичь.

ИСТОЧНИК KP.RU