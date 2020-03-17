2020-03-17T14:18:03+03:00
Происшествия

Тюменка ударила ножом любимого, так и не дождавшись подарок на 8 марта

Неугомонной женщине грозит «десятка» за такое поведение
Вадим Бегун
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Тюменка порезала любимого за отсутствие подарка на праздник.Тюменка порезала любимого за отсутствие подарка на праздник.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию накануне, 16 марта, позвонил мужчина, которому нанесли ножевое ранение. Горожанина тут же отправили в больницу, а полицейские стали выяснять, кто посмел напасть на местного жителя. Они выехали на место преступления – дом по улице Чернышевского.

Стражи правопорядка задержали ранее судимую сожительницу потерпевшего и доставили ее в отдел. Оказалось, что конфликтная ситуация у пары началась еще в Международный женский день: женщина затаила злобу на возлюбленного, не получив подарок на праздник.

– На протяжении всех дней до произошедшего пара конфликтовала словесно. Однако вчера ночью конфликт усилился, разгневанная тюменка бросила в сожителя керамическую тарелку, порезав мужчине лицо. Утром следующего дня ситуация в семье не изменилась. Неугомонная женщина схватилась за нож и ударила им в живот сожителя, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время 57-летняя ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления злоумышленница задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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