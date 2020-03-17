Стало известно, что стало с лисой, которая бегала под окнами тюменской школы

17 Март 2020 2020-03-17T09:39:18+03:00

Стало известно, что сделали с лисой, которая бегала под окнами тюменской школы. Фото - "ЧС Тюмень".

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В Госохотдепартаменте Тюменской области рассказали, куда делась лиса, которая в минувшую пятницу, 13 марта, была замечена под окнами школы № 30. Напуганное животное лежало без движения, свернувшись в клубок.

Сотрудники ведомства прибыли на место. Они предположили, что животное пришло со стороны окружной дороги.

– Мы проанализировали повадки лисицы и не обнаружили признаков бешенства. С помощью специального устройства для сковывания движения изолировали животное и отвезли в ближайший лесной массив, – пояснил главный специалист отдела государственного надзора, контроля в области охраны окружающей среды региона Денис Худяков.

В ведомстве также отметили, что лисица не причинила никакого вреда и не спровоцировала дорожно-транспортные происшествия. Кстати, в Тюменской области их численность равняется 5 406 особям.

Напомним, что сообщение о лежащей под окнами школы лисе появилось в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте»: «Откуда она взялась – неизвестно. Она была очень напугана из-за того, что дети открывали двери и кричали, как бешеные. Завучи вызвали полицию, они ее усыпили и увезли в мешке. Было очень жалко лисичку, она лежала, укутавшись в клубок, и смотрела испуганным взглядом на орущих в окна детей».

ИСТОЧНИК KP.RU