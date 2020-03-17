ТОДЭП отремонтирует семикилометровый участок автодороги в Тюменском районе

17 Март 2020 2020-03-17T09:19:41+03:00

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В Тюменском районе отремонтируют участок автомобильной дороги регионального значения Богандинский – Червишево – Чаплык. Согласно условиям контракта, все работы по объекту должны завершиться 15 октября 2020 года.

– Подрядчику – АО «ТОДЭП» – предстоит, помимо устройства нового асфальтобетонного покрытия на участках протяженностью более семи километров и устройства обочин, также заменить автопавильон, дорожную разметку и знаки, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве также отметили, что в 2019 году уже был отремонтирован участок дороги Богандинский – Червишево – Чаплык протяженностью три километра. В этом же году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт пройдет сразу на двух участках.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие вновь получило крупный контракт. На этот раз организации требуется провести реконструкцию участка автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск.

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ИСТОЧНИК KP.RU