Погода на 17 марта в Тюмени: сильный снег с самого утра

17 Март 2020 2020-03-17T06:56:12+03:00

В Тюмени будет идти сильный снег с самого утра. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 17 марта, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Снег будет идти почти весь день. Утром он достигнет наибольшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.

Температура воздуха ночью будет минус 1 – 2 градуса, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут 0 градусов. В этот день будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в западный, со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского. В народе Герасима называют Грачевником, потому что с этого дня из теплых стран прилетают грачи: «Грач на горе – так и весна на дворе».

Если грач прилетел, через месяц снег сойдет. Когда грач с земли хворостину поднимает – солнечное лето обещает. Если грачи кричат, значит, погода скоро испортится (скорее всего, будет дождь).

ИСТОЧНИК KP.RU