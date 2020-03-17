Тюменцам рассказали, что появится на озелененной территории на улице Вьюжной

17 Март 2020 2020-03-17T06:58:36+03:00

Благоустройство планируют завершить уже в этом году

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В Тюмени в 2020 году завершат благоустройство объекта в районе микрорайонов Преображенский – Ямальский. Горожанам рассказали, что появится на озелененной территории на улице Вьюжной.

Так, на пустыре между детским садом и школой проложат тротуары, высадят деревья, а также создадут прогулочную аллею. По информации пресс-службы администрации города Тюмени, будущий сквер площадью 1,8 гектара очень нравится жителям. Он создавался при общественном участии: местные жители высказывали свои пожелания и предложения на встречах.

– В прошлом году был завершен первый этап, и сегодня жители имеют большую многофункциональную детскую площадку, зоны активного отдыха со скейт-парком и площадки для сдачи ГТО, зоны спокойного, тихого отдыха и даже солнечные часы, по которым в ясную погоду можно определить точное время, – сообщает ведомство.

Также стало известно, что название новому скверу жители предложат сами, для этого на портале «Я решаю!» планируется провести опрос.

ИСТОЧНИК KP.RU